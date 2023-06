Orages violents en France : quels sont les risques ?

Lorsque le corps n'est touché qu'en surface, la foudre peut entraîner des brûlures plus ou moins graves, pouvant aller jusqu'au troisième degré. Le passage du courant laisse des marques impressionnantes, semblables à des nervures de feuilles, appelées "figures de Lichtenberg", qui peuvent rester visibles pendant plusieurs jours sur la peau. Elles sont dues à l'éclatement de petits vaisseaux sanguins sous l'effet du passage du courant électrique.

Mais si le courant passe à travers le corps, cela peut donner lieu à des lésions profondes : si le cœur est touché, la foudre peut entraîner une insuffisance cardiaque, voire un arrêt, et si le crâne est frappé par la foudre, le cerveau et les nerfs peuvent être endommagés, entraînant une perte de vue et d'ouïe. Les victimes risquent aussi un accident vasculaire cérébral, autant de dégâts pouvant s'avérer fatals. Dans les cas les plus préoccupants, les victimes perdent connaissance après avoir été frappées par la foudre, et peuvent aussi basculer dans le coma.

Les cas les plus graves sont toutefois les plus rares. Chaque année en France, 100 à 200 personnes en moyenne sont frappées par la foudre, mais seulement 10% des individus touchés décèdent à la suite du choc, selon plusieurs études. Soit 10 à 20 décès par an dans l'Hexagone. Mais, bon nombre de victimes portent des séquelles : difficultés respiratoires, troubles cardiaques, lésions cérébrales pouvant atteindre les sens et la mémoire... Elles ressortent aussi traumatisées dans ces épisodes violents.