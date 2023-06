Orages violents : un homme tué par la foudre en Haute-Savoie

Météo-France avait placé 11 départements en vigilance orange orages jeudi matin, puis réduit ce chiffre à 7 (Ain, Ardennes, Drôme, Isère, Rhône, Savoie et Haute-Savoie) en milieu d'après-midi. "Ces orages, mobiles, ont été associés à de fortes intensités pluvieuses, ponctuellement de la grosse grêle et de violentes rafales de vent dépassant souvent les 100 km/h", a précisé dans un communiqué Météo-France. Les pompiers haut-savoyards ont par ailleurs indiqué dans un communiqué que près de 160 interventions étaient enregistrées vers 19h, "essentiellement pour de l'épuisement (pompage d'eau), des chutes d'arbres ou de tuiles". Ils ont ajouté que la situation était en début de soirée en cours de stabilisation mais "que des arbres et toitures" pouvaient être "fragilisés", avant d'inviter la population "à la plus grande prudence".