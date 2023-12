Intempéries : quatre départements en vigilance orange pour crues et pluie-inondation

Météo-France a placé quatre départements en vigilance orange ce dimanche. Les Deux-Sèvres sont placées en vigilance crues à partir de 10 heures. Haute-Savoie, Savoie et Isère sont placés en alerte pluie-inondation à compter de 22 heures.

Les alertes météo sont de retour. Météo-France a placé quatre départements en vigilance orange ce dimanche à partir de 10 heures, et pour la journée de lundi.

L'institut météorologique a ainsi annoncé le passage des Deux-Sèvres en vigilance crues, dans le contexte d'une perturbation qui va "apporter de fortes pluies", abordant la façade ouest du pays ce dimanche matin.

Fortes précipitations dans les Alpes

Trois autres départements sont en alerte, cette fois pour pluie-inondation. Il s'agit de la Haute-Savoie, de la Savoie et de l'Isère. S'agissant de ces départements, l'événement météorologique est attendu à partir de 22 heures.

Selon Météo-France, "les précipitations vont débuter sur les Alpes en première partie de nuit" et se poursuivront "toute

la nuit et en journée de lundi", avant de diminuer en fin de journée. La limite pluie-neige sera "élevée", entre 2300 et 2600 mètres d'altitude, avec une fonte importante du manteau neigeux sous les 2000-2200 mètres. Cet épisode pourrait occasionner "une réaction des cours d'eau et localement des coulées de boues, voire des glissements de terrain".