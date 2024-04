Intempéries record dans la région lyonnaise : la préfecture appelle à la prudence, l'A47 coupée à la circulation

La région lyonnaise est touchée par d'importantes précipitations ce dimanche. La capitale des Gaules n'avait jamais reçu autant d'eau lors d'un mois d'avril. Face à ces précipitations, l'autoroute A47 a été coupée et la préfecture appelle à la prudence.

C'est un déluge qui s'abat sur la région lyonnaise ce dimanche 28 avril. En 12h, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie, détaille Météo-France dans un communiqué. "Cette journée restera également dans les annales comme la journée la plus arrosée pour un mois d'avril" depuis l'ouverture de la station météorologique de Bron, il y a plus de 100 ans. Un record déjà battu à 17h30 - avec 86 millimètres d'eau tombés contre 56 millimètres pour le record du 22 avril 1948 - et alors que l'épisode est toujours en cours et pourrait durer toute la soirée sur la métropole lyonnaise.

Face à l'ampleur des précipitations, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône a appelé à la prudence. "Face à la persistance de cet épisode pluvieux ce dimanche dans le Rhône et la métropole de Lyon, soyez prudents dans vos déplacements", a-t-elle écrit sur le réseau social X.

Un TER accidenté

Plusieurs incidents ont déjà été recensés dans la région lyonnaise, avec près de 70 interventions de pompiers enregistrées. Par mesure de sécurité, l'Autoroute A47 entre Lyon et Saint-Etienne a été coupée à la circulation, détaille France 3, en raison d'inondations sur la chaussée au niveau de Givors. Un train TER a également dû procéder à un freinage d'urgence alors qu'il circulait entre Firminy et la gare de Lyon Perrache, en raison d'un éboulement sur les voies. Quelques personnes ont été légèrement blessées.

Au total, au cours des 24 dernières heures, Lyon a enregistré 80 mm de pluie, pointe l'Observatoire Keraunos. Le département du Rhône est en vigilance jaune "crues" et "pluie-inondation". Cet épisode intervient alors que d'importantes précipitations et orages touchent l'Hexagone ce week-end, et que la France a connu d'importantes pluies depuis la mi-octobre. "Le cumul des sept derniers mois (1er octobre au 30 avril) va dépasser les 750 millimètres et se classer en deuxième position derrière l'année 2000/2001 (loin avec 870 mm) sur les 65 dernières années", pointe ainsi Météo-France.