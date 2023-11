26 jours de pluie et un cumul record : pourquoi pleut-il autant en France ?

Sur le mois écoulé, des quantités d'eau record sont tombées en France. Au total, Météo France a enregistré un cumul moyen des précipitations de 215,4 mm. Cette situation s'explique notamment par un "rail des dépressions" sur le pays.

Après des épisodes de sécheresse très marqués cet été et l'an passé, l'automne se révèle particulièrement pluvieux en France. Si ces chutes d'eau permettent de faire remonter dans certaines régions le niveau des nappes phréatiques, elles affichent également un caractère record, fait aujourd'hui savoir Météo France. "Sur les quatre dernières semaines, à l'échelle de la France, jamais de telles quantités de pluies n'avaient été mesurées", apprend-on.

Un "rail des dépressions" sur le pays

En pratique, sur une période de 26 jours entre le 18 octobre et le 12 novembre, on a enregistré dans l'Hexagone "un cumul moyen de 215,4 mm". Toutes saisons confondues, jamais un total aussi important n'avait été atteint sur une telle durée. Pour trouver la trace de niveaux semblables, il faut se replonger en 1993. À l'époque, 196,9 mm de pluie étaient tombés entre le 21 septembre et le 16 octobre (26 jours, là aussi).

Les spécialistes de Météo France soulignent que de telles précipitations peuvent s'expliquer par "la situation météorologique globale", avec un "rail des dépressions" observé depuis un mois. On apprend notamment que "le courant-jet, un courant atmosphérique d’altitude toujours présent dans l’hémisphère nord et soufflant d’ouest en est, est dirigé sur la France". Ce courant "fait office d’une autoroute pour les perturbations qui peuvent circuler librement". C’est la raison pour laquelle notre pays se trouve sous l’influence d'une multitude de perturbations cet automne, chargées en eau et à l'origine des importantes pluies.

Météo France explique que "la différence de températures bien marquée entre les hautes latitudes et les régions subtropicales" entraîne la formation du courant jet sur une zone allant de l’Atlantique à l’Europe de l’Ouest. Le résultat ? La formation d'un "couloir pour les perturbations pluvieuses qui se forment au large et sont amenées jusqu’à nos portes".

Dans le contexte actuel, certaines régions se trouvent plus ou moins touchées. "Les nuages et les pluies ont tendance à s’accrocher sur les reliefs, et le temps s’assèche après avoir passé le relief", notent les météorologues, c'est la raison pour laquelle "le pourtour méditerranéen ou encore le nord est de la Corse restent des zones peu touchées par les pluies de ces trois dernières semaines".

Particulièrement touché par les fortes précipitations, le Pas-de-Calais continue pour sa part de faire face à des inondations. Malgré un week-end d'accalmie, la décrue se fait attendre et de nombreux logements sont toujours sous l'eau. Dans les régions proches de la mer, les nappes phréatiques sont peu profondes et débordent très rapidement.