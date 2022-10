Tempête Claudio : 4 départements en vigilance orange pour "vent violent"

Météo-France met en garde sur la force des rafales qui, "pendant quelques heures", "atteindront 110 à 130 km/h sur les côtes et 90 à 110 km/h dans l'intérieur des terres, le Cotentin étant le plus exposé". "Ensuite, au fil de la nuit, les vents les plus forts se produiront en Manche et gagneront vers le Pas-de-Calais." Une accalmie est attendue le lendemain, au petit matin.