Intempéries : un mort, 15 blessés, dont deux graves, Gérald Darmanin va décréter l'état de catastrophe naturelle

Une femme est également décédée à Rouen. Celle-ci se trouvait dans la rue et a été emportée par une coulée de boue pendant l'orage. Elle s'est retrouvée coincée sous une voiture et est morte noyée. Selon le ministre de l'Intérieur, d'autres éléments devraient être fournis plus tard par le département de Seine-Maritime.

Face aux nombreuses conséquences des inondations et des coulées de boue, notamment pour les particuliers mais aussi sur les transports routiers et ferroviaires et les "ouvrages d'art", le ministre évoquant des ponts en Mayenne qui ont été emportés, Gérald Darmanin a annoncé qu'il proposerait à la Première ministre de décréter l'état de catastrophe naturel en fin de semaine. Le ministre de l'Agriculture devrait de même être mobilisé pour soutenir les exploitations fortement impactées, à l'instar de celles des vignerons dans les Landes et dans le Gers.