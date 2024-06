Il pleut comme jamais en France depuis plusieurs semaines. Sur l'ensemble du pays, il est tombé 190 millimètres de pluie depuis le mois de mai. De quoi en faire l'une des périodes les plus arrosées de notre histoire.

Les belles journées ensoleillées brillent par leur absence. Alors que l'été a débuté ce mercredi 20 juin, les averses ne cessent d'arroser le pays depuis le mois de mai. Si bien que d'après un bulletin de Météo-France publié ce vendredi, cette période serait l'une des plus pluvieuses de notre histoire.

190 millimètres de pluie

Car après un mois de mai bien arrosé, juin n'est pas en reste. Des pluies torrentielles ont arrosé l'ouest du pays, provoquant par endroit des inondations et des torrents impressionnants. Certaines zones ont même dû faire face à des crues sans précédent. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a d'ailleurs annoncé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les communes de Mayenne, où l'Oudon a dépassé son niveau historique de 1996.

De quoi faire rentrer cette période dans les annales de Météo-France. D'après un bulletin du service météorologique, le cumul global à l'échelle nationale sur les deux mois atteint déjà 190 millimètres. C'est 48% de plus que la moyenne enregistrée depuis 1959. Seules quelques rares années ont été encore plus arrosées sur cette période, à savoir 1977, 1997 et 2007. À titre d'exemple, il est tombé quatre fois plus d'eau que sur la même période en 1976, comme le montre le graphique ci-dessous.

Le cumul des précipitations de mai à juin en France atteint 190 millimètres, soit un excédent de 48% - Météo-France

Mais le bout du tunnel n'est plus très loin. L'anticyclone devrait revenir en force à partir de dimanche et pour plusieurs jours, garantissant une franche amélioration. Soleil et chaleur modérée semblent ainsi bien décidés à s'installer dès la semaine prochaine.