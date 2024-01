Le Pas-de-Calais et le Nord encore inondés : "C'est pire qu'en novembre" pour les agriculteurs touchés

Ces derniers jours, le Pas-de-Calais et le Nord sont de nouveau touchés par des crues importantes qui inondent des villages et des champs entiers. Comme en novembre, des cultures sont noyées et des animaux ont été déplacés. Les agriculteurs ne savent plus que faire face à ces inondations successives.

Ils ont passé la nuit du Nouvel An à pomper l'eau qui arrivait dans leurs champs mais ça n'a pas suffi. Les agriculteurs du Pas-de-Calais (en vigilance rouge ce mercredi) et du Nord (en orange) subissent depuis le début de la semaine des intempéries et des crues. Les sols sont gorgés d'eau, aucune culture ne peut pousser et même les bâtiments sont inondés. Camille Calvos, directrice adjointe en charge du service syndical à la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) du Nord et du Pas-de-Calais, raconte à TF1info : "Les champs sont devenus impraticables. Beaucoup d'agriculteurs n'avaient pas encore semé leur blé mais les graines qui sont déjà dans la terre sont mortes. La chicorée et les endives devaient être ramassées fin décembre mais cela a été très compliqué."

Quant aux cheptels, des centaines avaient les pieds dans l'eau et ont été déplacés. Les cultures déjà récoltées, comme les choux, et entreposées pour l'hiver sont pourries : "Les serres ne sont plus utilisables et les bâtiments de stockage sont trop humides. Ils venaient à peine d'être réassainis."

Les agriculteurs attendent toujours des indemnisations

Des inondations qui surviennent alors que celles du mois de novembre avaient déjà durement frappé les agriculteurs : "Aujourd'hui, la zone concernée est plus étendue qu'à l'automne. C'est impossible de faire l'estimation des dégâts car ça varie chaque heure. Les agriculteurs n'en peuvent plus. La situation est pire qu'en novembre, on a fait marche arrière", précise Camille Calvos.

Les conséquences risquent aussi de se voir à moyen terme : les champs resteront humides plusieurs semaines et ce qui n'est pas planté maintenant ne pourra pas l'être plus tard. Ce qui pourrait entrainer, pour les exploitants, des pénuries de paille à l'été 2024.

À plus long terme, la qualité de la terre sera elle aussi durablement affectée, alors que le Pas-de-Calais est un des principaux départements agricoles français, pour les pommes de terre ou les betteraves sucrières, par exemple.

Le gouvernement avait promis un fonds de 80 millions d'euros pour soutenir les agriculteurs sinistrés dans les Hauts-de-France, mais aussi en Normandie et en Bretagne. Les syndicats, comme la FDSEA, demandent aussi des actions à plus long terme : "L'indemnisation, c'est bien pour maintenant mais ce sera pareil l'année prochaine ? Il faut s'organiser pour ne plus que ça ne se reproduise." En attendant, la décrue ne devrait pas s'amorcer avant ce week-end.