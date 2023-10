INTERVIEW - Une "tempête explosive" comme Ciarán, un phénomène de plus en plus fréquent ?

On ne se pose pas les bonnes questions pour évaluer les tempêtes ?

Pour mesurer les impacts, ou les risques, il faut toujours combiner trois facteurs. D’abord l’aléa climatique, c'est-à-dire la tempête en elle-même, qui se mesure en pression de surface ou en vitesse des rafales. Ensuite, il y a l’exposition : où cette tempête va-t-elle frapper, plutôt sur la Manche ou la Bretagne ? Si elle reste en mer, il n’y a pratiquement pas de risques, alors que l’aléa de départ est le même. Et enfin, le facteur qu’on néglige le plus, c’est la vulnérabilité : ce sont les conditions extérieures qui font que le domaine exposé à cet aléa est plus ou moins vulnérable. Par exemple, dans le cas qui nous occupe, on vient d’avoir 15 jours de pluie forte, qui rend les risques plus importants. Avec leur prise au vent due à la sénescence tardive, et un sol gorgé d’eau et meuble, les arbres ont plus de chances de tomber.

Il est crucial de différencier l’aléa, l’exposition et la vulnérabilité. Les submersions marines risquent par exemple d’être très importantes pour cette tempête. Le niveau de la mer est monté beaucoup plus haut qu'au début du XXᵉ siècle, avec une forte accélération du phénomène ces 25 dernières années. Une tempête aujourd’hui a beaucoup plus d’impact que son exact équivalent en 1910. Ciarán n’est pas si atypique, mais son effet risque d’être plus marqué en termes de submersions marines. Là, c'est le facteur de l’exposition qui est à surveiller : pour les zones côtières, une période de grandes marées comme celle que nous venons de vivre, c’est un risque plus élevé en cas de tempête. On confond souvent le risque et l’aléa comme étant la même chose, alors qu'il est crucial de les distinguer. L'aléa, c'est-à-dire l’événement météorologique en lui-même, n’est qu’une composante du risque.