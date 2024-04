"J'ai peur que ça devienne récurrent" : l'inquiétude des habitants évacués d'urgence à cause des crues dans l'Yonne

Le département de l'Yonne est en vigilance rouge ce mardi. Plusieurs pics de crue ont été atteints ce mardi matin. Les pompiers multiplient les interventions et les évacuations.

Évacuer au plus vite les personnes les plus vulnérables. Ce mardi matin, à Lézinnes (Yonne), c'était la mission des pompiers-plongeurs. Gisèle, la doyenne de la commune, ne voulait pas quitter sa maison, mais face à la montée des eaux, il ne fallait prendre aucun risque. Comme Gisèle, tout le monde à Lézinnes a été surpris par cette montée des eaux très rapide. L'Armançon, qui traverse ce village de 700 habitants, a débordé dès le milieu de la nuit et inondé des dizaines de maisons.

Alors, pendant de longues heures, les pompiers ont enchaîné les interventions. La gérante d'un gîte et sa fille se sont réveillées les pieds dans l'eau. "C'est une expérience comme une autre mais je ne la conseille pas. Malheureusement, pour l'avenir, j'ai peur que ce soit beaucoup plus récurrent", estime cette dernière. Au total, les équipes de plongeurs ont procédé à une dizaine d'évacuations sur la commune. La maire, elle, n'a pas dormi de la nuit pour suivre ces opérations. Elle accueille depuis ce mardi matin tous les rescapés du village.

Ce midi, 450 foyers de l'Yonne sont toujours privés d'électricité. D'après la préfecture, le niveau de l'eau dépasse déjà celui de la dernière grande crue qui avait touché le département il y a onze ans.