Jusqu'à 30°C dans le sud : l'effet de foehn, un phénomène météo (en partie) responsable du redoux exceptionnel

De 24 à 27°C dans le Sud-Ouest, avec des pointes à 28 ou 29°C en Aquitaine, et peut-être de nouveaux records de chaleur à cette période de l'année. La journée de ce mercredi 29 mars sera marquée par une douceur plus que printanière et une forte hausse des températures dans cette partie de l’Hexagone, indique Météo-France dans son dernier bulletin. Outre les effets du réchauffement climatique, ces maximales pourraient être atteintes en raison d’un effet de foehn, un phénomène de nature thermodynamique provoqué par la rencontre entre un flux d'air chaud et sec remontant du Maroc jusqu'à la chaîne des Pyrénées.