Jusqu'à 40°C ce jeudi : une température exceptionnelle qui devient habituelle

Dans le contexte de dérèglement climatique que nous connaissons, ces 40°C sont-ils en train de devenir la nouvelle norme ? Alors que les experts du climat annonçaient en 2020 le dépassement de ce seuil tous les ans "vers le milieu du siècle et plutôt dans le Midi", on constate une accélération des très fortes chaleurs depuis le début du XXIe siècle, voire un peu avant. En effet, ce seuil n’a été franchi qu’une seule fois par décennie entre 1950 et 1980, en prenant en compte les stations de mesures du réseau principal de Météo-France (155 stations aujourd’hui). La décennie suivante, les 40°C ont été atteints 3 fois (1982, 1983 et 1987) puis 4 fois dans les années 1990 (1993, 1994, 1995 et 1998). Même chose au cours de la décennie 2000 (2000, 2003, 2008 et 2009) puis pas moins de 9 fois dans les années 2010.

Plus globalement, ce seuil est franchi tous les ans depuis 2008, avec une exception pour l’année 2014 durant laquelle la France connaissait son dernier été "pourri" caractérisé par une fraîcheur et une humidité récurrentes. Ainsi, la barre des 40°C a été franchie par au moins une station météo durant 10 années entre 1950 et 1999, soit en un demi-siècle, contre 16 années entre 2000 et 2022 soit 16 années sur 23 ! Les 40°C sont donc atteints de manière plus récurrente, mais aussi plus tôt dans la saison. Ces chiffres en France confirment ainsi la tendance observée par les climatologues au sujet des vagues de chaleur qui sont en train de devenir plus fréquentes, plus intenses et plus précoces avec le changement climatique.