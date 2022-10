L'été en plein automne : à Toulouse, ambiance estivale et "nuit tropicale"

Dès les premiers rayons de soleil, les parasols sont dépliés. Les clients ressortent les lunettes, les shorts et les t-shirts, comme on peut le voir dans le reportage en tête d'article. Ces touristes sont venus prendre leur petit-déjeuner en terrasse. "On profite de la belle météo pour venir passer la journée à Toulouse avec les enfants", confie un père de famille. La Ville rose croit presque l'été revenu, en pleines vacances de la Toussaint, et s'y adapte avec plaisir, comme à Grenoble la veille (voir vidéo ci-dessous).