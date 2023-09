L’été n’a pas dit son dernier mot : la chaleur revient avec plus de 30°C attendus

Même programme contrasté jeudi, avec une progression possible des averses en direction du Val-de-Loire ou encore du Bassin parisien. Des Pyrénées jusqu’au flanc est, le ciel demeurera toujours aussi lumineux avec, tout au plus, un léger voile d’altitude. La chaleur continuera de s’accentuer avec de 23 à 28°C au nord de la Loire et entre 25 et 32°C dans les régions méridionales. Localement, les températures se situeront jusqu’à 10°C au-dessus des normales de saison !

Vendredi, l’anticyclone devrait se renforcer, installant ainsi des conditions ensoleillées jusque dans le nord-ouest. Le week-end prochain s’annonce également très ensoleillé au nord, comme au sud. Le passage de septembre à octobre se fera sous le soleil et dans une ambiance parfois estivale ! Les températures vont, en effet, encore grappiller un ou deux degrés. Les 30°C pourraient ainsi être atteints jusque dans les régions centrales, voire en Île-de-France. Des records de chaleur pourraient ainsi être battus dès le premier jour d’octobre, alors qu’il est désormais certain que septembre 2023 terminera à la première place des mois de septembre les plus chauds depuis 1900.