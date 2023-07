L'hémisphère nord écrasé par la chaleur : ces cartes impressionnantes qui soulignent l'ampleur du phénomène

Le mercure ne retombe pas : l'hémisphère nord rentre dans une nouvelle semaine placée sous le signe d'une chaleur écrasante. Les températures devraient dépasser les 40 degrés en Italie et en Espagne, avec jusqu'à 48 degrés attendus en début de semaine en Sardaigne. Elles ont atteint un record pour une mi-juillet en Chine avec 52,2 degrés enregistrés dimanche, tandis que la Californie se prépare à voir le thermomètre afficher 54 degrés. Un emballement modélisé sur plusieurs cartes thermiques, sur lesquelles le rouge vif ne suffit plus pour traduire l'intensité de ces vagues de chaleur, largement accentuée par le changement climatique.

En Europe, sur la côte sud de l'Italie, en Grèce et dans les terres du sud de l'Espagne, la couleur rouge, symptomatique d'une forte chaleur, laisse place à du violet, qui figure dans la dernière tranche de l'échelle de couleur, marquant les températures les plus extrêmes prévues par la colorimétrie. Sur la carte de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), publiée lundi 17 juillet, on distingue plusieurs étendues pourpre et mauve, là où le mercure approche les 40 degrés. Plus au sud, au niveau de l'Afrique du Nord, mais aussi à l'est, dans la région de l'Asie centrale, ces vagues violettes recouvrent de larges pans de territoire, et tirent vers le mauve clair, signe que les températures ont franchi le seuil des 40 degrés.