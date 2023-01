L'isothermie, ce phénomène météo qui entraîne de la neige à très basse altitude

Avec une température extérieure de 4 ou 5 degrés, personne ne s'attend généralement à ce qu'il neige, et encore moins à ce qu'elle puisse se maintenir au sol en plaine. Pourtant, le phénomène d'isothermie entraîne un refroidissement progressif de toute la colonne d'air, susceptible de permettre l'arrivée des flocons à faible altitude. Les météorologues expliquent son fonctionnement et notent qu'elle survient dans un contexte de fortes pluies.

L'Office fédéral de météorologie et de climatologie souligne que l'isothermie intervient en marge de forte pluies, et que ce sont elles qui contribuent à faire chuter les températures. Plusieurs éléments se conjuguent : "l'évaporation des précipitations", tout d'abord, "surtout au début, lorsque l'air est encore relativement sec". À cela s'ajoute l'arrivée dans des masses d'air plus chaudes des flocons de neige. Lorsqu'ils fondent, l'eau dont ils sont constitués passe de l'état solide à l'état liquide, un phénomène appelé "fusion" qui contribue à soutirer à l'air ambiant une partie de sa chaleur. Dernier élément qui contribue à ce rafraîchissement, un effet que l'on pourrait qualifier d'entraînement : les flocons arrivent au contact d'un air plus chaud et contribuent à le refroidir par contact, comme lorsqu'un glaçon est plongé dans l'eau et rend plus fraîche votre boisson.