Météo futuriste d'Évelyne Dhéliat : quelles prévisions pour 2050 ?

Évelyne Dhéliat a publié son nouveau bulletin météo pour 2050 mercredi. Cette mise à jour de celui que la météorologue de TF1 avait déjà présenté en 2014 laisse place à des prévisions pires qu'il y a huit ans. Les deux cartes (celles réalisées en 2014 et en 2022, visibles dans la vidéo en tête d'article) présentent des différences qui ne sont cependant pas toujours énormes.

À Grenoble (Isère) par exemple, on prévoit 1 degré supplémentaire par rapport aux précédentes prévisions. Dans les régions centrales, on en constate quelques uns de plus. L'évolution est notable sur le nord-ouest du pays, où on a parfois une différence de températures de 10, voire 12 degrés. C'est le cas à Nantes (Loire-Atlantique), où on passe de 30 à 42°C prévus. Il s'agit là de la température en cas de canicule et de forte canicule en août 2050.