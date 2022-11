Quel temps ce vendredi ? Découvrez les prévisions météo

Les régions bordant la Manche et l'Atlantique seront particulièrement touchées par d'importantes averses, avec des accalmies assez courtes. Le Pays basque ne sera pas épargné par ce temps instable, avec quelques ondées, parfois orageuses. Sur les Pyrénées, la limite pluie-neige se situera vers 1300 mètres d'altitude.

Ailleurs, du Sud-Ouest au Nord-Est et aux Alpes du Nord, le ciel sera également bien chargé mais les averses plus rares. Du Val de Loire au Centre et au Bassin parisien, les éclaircies seront plus franches et le temps généralement sec. Sur les Alpes du sud, le pourtour méditerranéen et la Corse, le soleil dominera malgré des passages de nuages d'altitude.

La tramontane soufflera tout au long de la journée de vendredi dans la région méditerranéenne, variant entre 70km/h, en début de matinée, jusqu'à 100km/h sur le nord de la Corse en fin de soirée.