La tempête Eunice déferle sur le nord : des blessés et des dégâts, transports perturbés

Dans le Nord, six personnes ont été gravement blessées, et 17 plus légèrement, dans des accidents de la route liés au vent, des chutes ou à cause de chutes de matériaux, ont indiqué les pompiers. Au Touquet (Pas-de-Calais), un agent municipal a été grièvement blessé par la chute d'un bloc de béton, selon le site internet de la mairie. Des blessés légers ont aussi été recensés dans le Pas-de-Calais et la Somme par les préfectures.

À Calais, où des vents à 139 km/h ont été mesurés, plusieurs gymnases ont dû être mobilisés pour accueillir des migrants lorsqu'un hangar ouvert à cette fin a été endommagé par la tempête.

À 20h, soit une heure après la levée de la vigilance orange aux vents violents par Météo France, 85.000 foyers restaient privés d'électricité dans le Nord et le Pas-de-Calais, après un pic à 170.000 dans l'ensemble des Hauts-de-France à 16h, au plus fort de la tempête, selon Enedis.