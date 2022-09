La tempête Fiona désormais désignée comme ouragan, Porto Rico menacée

Dans la nuit de vendredi à samedi, Fiona avait généré d'importants dégâts lors de son passage en Guadeloupe. L'eau, par endroits, est montée de plus de 1,50 mètre, causant un décès. Un homme est en effet mort, emporté avec sa maison par les flots d'une rivière en crue.

Les spécialistes du climat redoutent que des phénomènes climatiques extrêmes tels que les ouragans se multiplient dans les années à venir. Ils expliquent que le réchauffement de la surface des océans contribue notamment à observer une fréquence des ouragans les plus intenses, avec des vents plus violents et des précipitations plus importantes. De quoi susciter des craintes majeures pour les régions côtières, les plus exposées.