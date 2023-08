La tempête Idalia devient un ouragan, à moins de 600 km de la Floride

Idalia se renforce. Mardi 29 août, la tempête tropicale Idalia s'est transformée en ouragan. Les prévisionnistes du Centre national des ouragans américains s'attendent désormais à ce qu'Idalia devienne d'ici mercredi matin un "ouragan majeur". "On s'attend à ce qu'elle s'intensifie rapidement pour devenir un ouragan majeur extrêmement dangereux avant de toucher terre", a indiqué le Centre national des ouragans américain (NHC) dans son dernier bulletin publié à 11h (heure de Paris).

"Ouragan majeur" est une classification réservée à ceux qui dépassent la catégorie 3 sur l'échelle Saffir-Simpson, qui en comprend cinq au total. Dans cette catégorie, les tempêtes sont susceptibles de provoquer des destructions "dévastatrices" et "catastrophiques", selon le NHC. Des phénomènes de "submersion côtière potentiellement mortels et des vents dangereux sont de plus en plus probables pour certaines parties de la Floride", a averti le centre de prévisions.

Mardi, à 11 heures, Idalia se trouvait à 600 kilomètres au sud-sud-ouest de Tampa (Floride) avec des vents pouvant atteindre les 120 km/h. Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a annoncé que des évacuations seraient ordonnées sur la côte du golfe du Mexique. "Cela va être un ouragan majeur et puissant", a-t-il déclaré, demandant aux habitants de se préparer.