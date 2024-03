La tempête Monica a été amplifiée par le réchauffement climatique, révèle une étude

Des scientifiques ont établi que la tempête Monica survenue samedi, comme d'autres événements climatiques récents, a été amplifiée par le changement climatique dû à l'activité humaine. Des phénomènes naturels peuvent avoir également contribué à l'intensité de ces événements, reconnaissent-ils toutefois dans une étude publiée sur le site climameter.org.

Une preuve supplémentaire de l'impact du changement climatique sur des phénomènes météorologiques. L'intensité de la tempête Monica, qui a frappé la France, l'Espagne et l'Italie le 9 mars dernier, a été accentuée "par le changement climatique induit par l'homme", affirme lundi des scientifiques dans une étude publiée sur le site ClimaMeter.

Concrètement, les experts, qui appartiennent à l'Institut national italien de géophysique et de vulcanologie, à l'Institut français Pierre-Simon Laplace et au Centre international de physique théorique, ont "analysé comment des événements similaires à la tempête Monica ont changé dans les dernières années (2001-2023) par rapport à ce qu'ils auraient été s'ils s'étaient produits dans le passé (1979-2001) dans la même région".

Des vents plus forts, des précipitations plus importantes

Il en ressort que cette perturbation a été amplifiée tant sur le plan de la pression atmosphérique (jusqu'à 5 hectopascals (hPA) de plus dans le climat actuel par rapport à celui passé), que sur celui des températures (entre 2°C et 3°C plus chaudes), du vent (jusqu'à 5-10 km/h plus forts) et de l'intensité des précipitations (jusqu'à 13 mms supplémentaires par jour). "L'analyse de ClimaMeter révèle des écarts notables par rapport aux normes historiques, avec des événements similaires présentant des systèmes de pression plus profonds, des rafales et des vitesses de vent soutenues, et des taux de précipitations accrus, en particulier sur le nord de l'Italie", détaille Tommaso Alberti, l'un des auteurs et chercheur à l'Institut national italien de géophysique et de vulcanologie.

Par ailleurs, ce genre d'événements météorologique semble intervenir de plus en plus tôt dans l'année. "Traditionnellement prévues à l'automne ou au début de l'hiver, ces tempêtes se manifestent de plus en plus souvent à la fin de l'hiver, profitant de la saturation des nappes phréatiques pour amplifier leur impact. Ce changement saisonnier, associé à l'augmentation des vents et des précipitations due au changement climatique, augmente la gravité potentiel de ces phénomènes", confirme Davide Faranda, de l'Institut Pierre-Simon Laplace.

L'influence de "sources de variabilité climatique naturelle"

À noter que les experts "constatent que des sources de variabilité climatique naturelle, notamment l'oscillation décennale du Pacifique et l'oscillation multidécennale de l'Atlantique, peuvent avoir influencé l'événement". En d'autres termes, "cela suggère que les changements observés dans l'événement par rapport au passé peuvent être en partie dus au changement climatique induit par l'homme, avec une contribution de la variabilité naturelle", estiment-ils.

"La tempête Monica est une fois de plus un exemple de la façon dont la variabilité naturelle et le changement climatique peuvent se combiner pour créer des événements extrêmes exceptionnels hors saison", martèle Erika Coppola, une scientifique du Centre international de physique théorique, appelant les gouvernements à "prendre des mesures d'atténuation".

La tempête Monica a apporté d'importants cumuls de précipitations en France, Espagne et Italie, en l'espace de seulement quelques heures (224 mm en Ardèche par exemple). Outre les quelques milliers de foyers temporairement privés d'électricité et routes temporairement fermées, de fortes tombées de neiges ont été relevées sur les massifs montagneux, entraînant plusieurs avalanches.