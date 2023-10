Le Gard et l'Hérault placés en vigilance orange pluie-inondation ce mercredi

Ces pluies seront par endroit peu mobiles, avec des cumuls jusqu'à 80 mm par heure, surtout en fin d'après-midi et soirée, précise le prévisionniste dans son dernier bulletin. L'épisode devrait se poursuivre la nuit suivante en se décalant légèrement vers l'est cévenol, avec un cumul total qui pourrait avoisiner les 150 à 200 mm sur les Cévennes et leur piémont. Des pointes à 250 mm sont possibles, voire un peu plus très localement, les plaines restant à l'abri a priori. "L'incertitude porte surtout sur la localisation précise des plus fortes pluies. Les régions de plaine devraient être moins touchées a priori, mais il convient de se tenir informé de l'évolution de la situation", explique Météo-France.