Le nord de l'Europe frappé de plein fouet par la tempête Malik

Encore plus au nord, le Danemark a également été frappé par la tempête Malik. Dans le centre du pays, une femme de 78 ans est morte. Elle "a été emportée à l'extérieur par le vent, puis elle est tombée et a subi des blessures auxquelles elle a succombé", a indiqué la police locale. Le pont de l'Oresund, long de 7,8 km, qui relie le Danemark à la Suède, a également été fermé à la circulation entre samedi soir et dimanche matin. De l'autre côté, des dizaines de milliers d'habitants ont été momentanément privés d'électricité, ont précisé les fournisseurs E.ON, Ellevio et Vattenfall. Plusieurs centaines d'arbres ont été déracinés et des baraquements détruits par une grue de chantier renversée, dont le contrepoids gisait sur la voie.