La plus chaude journée de l'épisode caniculaire : ce qui vous attend ce vendredi 12 août

Les minimales seront élevées dans le Sud avec pas moins de 19 à 24 degrés. Sur le nord du pays, on atteindra entre 11 et 16 degrés, 17 à 20 degrés par endroits. Le mercure affichera une fois de plus des maximales très chaudes avec 32 à 39 degrés de la Bretagne à la vallée de la Garonne, où les 40/41 degrés seront possibles par endroits. Il fera moins chaud sur la côte atlantique. On attendra 29 à 35 degrés des côtes de Manche au Nord-Est, 30 à 38 degrés ailleurs sur la façade est.