Météo : quel temps ce lundi 31 octobre ? Découvrez les prévisions du jour

Partout ailleurs, les éclaircies seront plus rares. Des brumes ou des brouillards seront attendus le matin sur le quart nord-ouest. Quelques ondées résiduelles circuleront en matinée du Centre-Val de Loire vers les Ardennes. En cours d'après-midi, une dégradation se déclarera par la façade atlantique, des pluies aborderont la Bretagne et des averses par moments orageuses toucheront une bonne moitié ouest du territoire.

Plus à l'est, les nuages élevés deviendront de plus en plus opaques. En soirée, les pluies arroseront les régions allant de la Normandie et des Hauts-de-France aux Pyrénées, et pourront prendre un caractère orageux proche du Massif central. Du Languedoc au sud de l'Auvergne, les précipitations deviendront plus marquées, notamment sur les Cévennes.