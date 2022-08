Orages : à quoi s'attendre dans les prochaines heures ? Les prévisions d'Évelyne Dhéliat

Par ailleurs, elle souligne aussi, cartes à l'appui, que de nombreux impacts de foudre ont touché le pays après 2h du matin, dans la nuit de mardi à mercredi, notamment dans le Sud-Est, le Centre et le Nord-Ouest. Or, "en méditerranée, après cette accalmie matinale, ce sont les orages gorgés d'eau qui vont arriver près des côtes. On attend à nouveau de forts cumuls, et notamment dans les Bouches-du-Rhône". Pour la suite, Météo-France prédit qu'"en fin d'après-midi, les orages s'évacuent finalement vers l'est de la région en perdant de leur activité".