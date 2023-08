Météo : 19 départements en alerte rouge canicule, quel temps ce mercredi 23 août en France ?

À nouveau dans l'après-midi, le relief des Pyrénées, du Massif central et des Alpes frontalières se chargera de nuages menaçants et quelques averses se déclencheront, parfois accompagnées d'orages. En fin d'après-midi, des nuages pourront s'étendre vers les régions proches de ces massifs, mais le temps restera sec.

À l'opposé, de la Bretagne et le nord de la Loire jusqu'au Benelux, au petit matin on appréciera un peu de fraîcheur avec des minimales entre 13 et 18 degrés en général, puis l'après-midi les températures resteront comprises entre 28 et 34 degrés, 22 à 27 au bord de la Manche.

Côté ciel, après la dissipation des nuages bas à nouveau présents près de la Manche, le soleil dominera en dépit de quelques passages nuageux d'abord inoffensifs. En soirée, quelques averses orageuses seront possibles sur le nord-ouest de l'Hexagone.