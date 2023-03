VIDÉO - Météo : quel temps ce mardi 7 mars ? Découvrez les prévisions

Avant la mi-journée, le Limousin, le sud de l'Auvergne et Midi-Pyrénées seront gagnés par ce temps pluvieux, neigeux au-dessus de 600 à 900 m sur le Massif central, 1500 m sur les Pyrénées. L'après-midi, sur la Nouvelle-Aquitaine et le Midi-Pyrénées, les pluies s'atténueront et deviendront plus éparses.

À l'inverse, de Rhône-Alpes au Languedoc-Roussillon et PACA, la matinée sera calme sous un ciel de plus en plus voilé. L'après-midi le temps se couvrira et la pluie arrivera, n'épargnant que l'extrême sud-est de Paca. Sur les Alpes, la neige tombera au-dessus de 900 à 1000 m. Enfin sur la Corse, après une matinée calme, la pluie sera de retour l'après-midi sur l'ouest de l'île. Le vent de sud-ouest restera assez fort, la tramontane se renforcera jusqu'à 60 km/h l'après-midi.