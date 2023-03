VIDÉO - Météo : quel temps ce jeudi 9 mars ? Découvrez les prévisions

Ce jeudi 9 mars, le temps restera pluvieux dans le nord de l'Hexagone, des Hauts-de-France au Grand Est, selon les prévisions de Météo-France. Le matin, la perturbation de la nuit traîne sur le nord du pays, notamment des Hauts-de-France au Grand Est, en donnant encore quelques passages pluvieux, plus faibles que ceux de la nuit. Une nouvelle perturbation donne déjà des passages pluvieux près de la côte Atlantique.

Plus au sud, le temps est sec avec un ciel souvent voilé sur le sud de l'Aquitaine, le sud de l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Paca et Est Corse. Des grisailles locales touchent toutefois le Roussillon ou la basse vallée du Rhône, et un peu de neige tombe sur les Savoies au-dessus de 1500 m. L'après-midi, la perturbation donne des pluies sur une large moitié ouest.