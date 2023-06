VIDÉO - Météo : quel temps ce dimanche 18 juin ? Découvrez les prévisions

Une nouvelle dégradation orageuse s'organisera dès la fin de matinée par la Bretagne et les Pays de la Loire, gagnant rapidement la Normandie en début d'après-midi et donnant de forts orages avec un risque de grêle par endroits et de rafales de vents pouvant dépasser les 80 km/h.

La ligne orageuse se décalera vers l'Ile-de-France et les Hauts-de-France en fin d'après-midi et en soirée. En seconde partie d'après-midi, un ciel variable reviendra sur le Nord-Ouest avec quelques ondées possibles près du littoral. Par ailleurs, des averses orageuses se développeront l'après-midi sur le Massif central, ainsi que sur les Alpes avec une intensité moins prononcée.

En fin de journée, une seconde dégradation orageuse s'amorcera sur l'Aquitaine, gagnant ensuite les Midi-Pyrénées, les orages pourront être à nouveau violents, avec de la grêle possible et des fortes rafales de vent. Le pourtour méditerranéen et la Corse devraient conserver un temps calme et bien ensoleillé toute la journée.