Météo : 50 départements en alerte canicule, quel temps ce lundi 21 août en France ?

Aux heures les plus chaudes, prévoir 28 à 32 degrés des Pays de Loire à l'Ile-de-France, sur l'est des Hauts-de-France, la Champagne-Ardenne et la Lorraine.

Ailleurs, les températures s'envoleront, entre 33 et 37 degrés, jusqu'à 37 à 40 degrés sur l'Occitanie et de Rhône-Alpes à la Provence et au Var. Il fera localement 41°C à l'ombre, notamment entre la Drôme, l'Ardèche, le nord du Gard et du Vaucluse.