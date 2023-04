VIDÉO - Quel temps ce mercredi 19 avril ? Découvrez les prévisions météo

Le ciel sera variable, ce mercredi 19 avril, avec quelques averses, essentiellement en montagne, et des températures en hausse dans la journée, prévoit Météo-France.

En début de journée, le ciel sera généralement peu nuageux sur le pays et le soleil dominera largement malgré des bancs de brouillard, notamment en Val de Saône et sur la façade ouest. Le ciel sera un peu plus gris le long de la Manche et sur l'Alsace et la Lorraine.