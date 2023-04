VIDÉO - Quel temps ce jeudi 20 avril ? Découvrez les prévisions météo

Le ciel sera partagé, ce jeudi 20 avril, entre des éclaircies sur une partie du pays, notamment dans le Nord-Ouest, et des averses sur l'Est et le Nord-Est où il fera plus frais, prévoit Météo-France.

Le ciel restera bien gris de l'Auvergne aux Alpes. Des averses se déclencheront en cours de journée et déborderont sur la Côte d'Azur et sur la Corse. Quelques orages pourront éclater sur le Mercantour. On retrouvera également de nombreux nuages sur le Nord-Est avec quelques averses. Un peu de neige tombera vers 1200/1400 m sur le Jura et 1800 m sur les Alpes. Dans l'après-midi, quelques ondées parviendront à gagner les régions du Centre aux Hauts de France.