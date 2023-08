Météo : 49 départements en alerte canicule, 4 en vigilance rouge, quel temps ce mardi 22 août en France ?

Au lever du jour, il fera déjà 18 à 23 degrés, localement 23 à 26 degrés sur l'Occitanie, autour de la vallée du Rhône, sur le sud de la PACA et la Corse. L'après-midi, les températures culmineront souvent entre 33 et 38 degrés. Mais on attendra jusqu'à 38 à 40 degrés sur une partie de l'Occitanie, et de Rhône-Alpes jusqu'à la Provence et le Var. La chaleur sera particulièrement intense autour de la vallée du Rhône où les maximales atteindront assez souvent 40 à 42 degrés.

Par contre, de la Bretagne jusqu'aux frontières du nord ainsi que sur le littoral atlantique, malgré une légère hausse, la chaleur restera supportable. Sur le relief des Pyrénées, des Alpes du Sud et du Massif central, des cumulus se développeront l'après-midi, et conduiront à quelques averses, voire de l'orage sur l'est de la chaîne pyrénéenne.