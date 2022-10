Du soleil sur les trois quarts du pays mais des nuages ailleurs : la météo de ce dimanche 9 octobre

Au lever du jour, les températures seront de l'ordre de 0 degré en Champagne-Ardennes, comprises entre 2 et 6 dans les terres sur la moitié nord du pays, entre 8 et 10 en bordure de la Manche, entre 10 et 12 sur la façade atlantique. De 9 à 13 sur le sud, elles seront proches de 15 à 18 sur le littoral méditerranéen ainsi qu'en Corse.

Les maximales resteront douces. Elles s'échelonneront de 18 à 22 degrés sur le nord du pays, de 22 à 25 plus au sud ainsi qu'en Corse avec des pointes jusqu'à 26 à 27 en Nouvelle-Aquitaine.