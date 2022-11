Météo : quel temps ce mardi 1er novembre ? Découvrez les prévisions du jour

Le temps sera mitigé ce mardi 1er novembre, avec une nouvelle perturbation sur l'ouest de la France, selon les prévisions de Météo-France. Les pluies marquées entre lundi et mardi sur le nord du Languedoc se décaleront en matinée vers les régions PACA et Rhône-Alpes, en devenant peu à peu moins fortes. Elles pourront être accompagnées d'orages, le matin, sur la région PACA. Une tempête passera sur la Bretagne et les côtes de la Manche dans la nuit de lundi à mardi.

Quatre départements, le Finistère, les Côtes-d'Armor, le Morbihan et la Manche, avaient été placés en vigilance orange vent violent jusqu'à 4h du matin, mardi. Mais à l'actualisation de la carte de vigilance à minuit, plus aucun département n'était en orange. Le temps redeviendra sec et bien ensoleillé dans l'après-midi sur les régions méditerranéennes. Après une matinée sous un ciel gris, le soleil fera également de belles apparitions du Sud-Ouest aux frontières du Nord-Est.