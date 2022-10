Des averses au sud mais du beau temps sur le reste du pays : la météo de ce samedi 8 octobre

Sur le reste du pays, hormis des Pays de Loire à la Lorraine, où le ciel sera très nuageux le matin avec quelques gouttes en début de journée, le temps sera calme, parfois gris avec des brouillards locaux. L'après-midi, les éclaircies se développeront et le soleil brillera partout généreusement.

Les températures minimales seront comprises entre 5 et 10 degrés au nord jusqu'aux Pays de Loire et Bourgogne Franche-Comté, entre 8 et 13 degrés plus au sud, voire 12 à 17 degrés du sud de l'Aquitaine au pourtour méditerranéen. Les maximales s'échelonneront de 16 à 20 degrés de la Manche et les frontières du nord jusqu'aux Pays de Loire et Auvergne Rhône-Alpes, de 20 à 24 degrés ailleurs.