Un temps couvert et froid : les prévisions météo de ce mercredi 25 janvier

Dans la soirée, une nouvelle perturbation peu active abordera les côtes de Manche en donnant un peu de pluie mais, dans la nuit, en progressant vers l'intérieur des terres et en arrivant sur des sols froids, de l'est des Hauts-de-France jusqu'au Poitou, ces précipitations s'accompagneront d'un risque de pluies verglaçantes ou de faibles chutes de neige.

Quant aux températures, les gelées seront encore généralisées sur le sud du pays avec des minimales comprises entre -6 et 0 degrés dans l'intérieur. Au nord, les minimales seront un peu moins basses avec -4 à +1 degrés. Et il fera 2 à 6 degrés sur les bords de la Méditerranée et l'ouest de la Bretagne. Les maximales seront de l'ordre de 1 à 5 degrés dans l'intérieur du pays, de 7 à 10 degrés le long des côtes de Manche, 6 à 8 sur la façade atlantique, 9 à 13 degrés sur les régions méditerranéennes ainsi que sur le rivage corse.