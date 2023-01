Un temps maussade, de la neige : les prévisions météo de ce jeudi 26 janvier

Progressivement jeudi, sous un vent de nord sensible, le ciel deviendra plus changeant, partagé entre éclaircies et passages nuageux, des côtes de la Manche jusqu'au nord de la Seine et jusqu'au nord des Pays de la Loire. De rares averses se déclencheront sur les départements côtiers.

De l'Ile-de-France au Poitou-Charentes, l'ambiance se radoucira lentement, le ciel restera chargé avec des pluies éparses. Du Nord-Est à l'Auvergne-Rhône-Alpes et au Sud-Ouest, la matinée sera grise et froide, il tombera quelques flocons, notamment sur l'ancienne région Midi-Pyrénées et aux abords des Pyrénées. Une couche de neige fraîche de quelques centimètres se déposera sur la Montagne Noire et les Corbières. Ailleurs, on attendra tout au plus un saupoudrage.