Quelle météo pour ce mercredi 14 décembre ? Découvrez les prévisions

Le vent d'est sera sensible sur les côtes de la Manche. Le vent soufflera également modérément sur la Côte d'Azur et se renforcera sur les sommets corses et les caps. Les températures minimales resteront positives de l'ordre de 4 à 8 degrés sur le Sud-Ouest et le pourtour méditerranéen et 8 à 10 degrés en Corse.

La moitié nord sera confrontée à des gelées nocturnes généralisées entre -4 et 0 degré. Sur Auvergne-Rhône-Alpes à la Provence, le thermomètre affichera -2 à +3 degrés. L'après-midi, l'air plus doux gagnera du terrain par le sud, il fera entre 10 et 15 degrés sur la moitié Sud hors reliefs avec des pics jusqu'à 19 degrés sur le Pays basque. Sur le tiers nord par contre, les températures seront comprises entre 0 et +3 degrés.