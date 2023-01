Un temps gris et froid ce mardi 24 janvier : les prévisions météo du jour

Sur le reste du pays, les brouillards givrants se dissiperont en matinée mais le ciel restera le plus souvent très nuageux, quelques flocons virevolteront çà et là, notamment sur le nord du Massif central. Les éclaircies seront de retour l'après-midi sur l'Aquitaine et Midi-Pyrénées l'après-midi.

Les gelées seront généralisées dans l'intérieur du pays, comprises généralement entre 0 et -4 degrés, jusqu'à -5 à -8 degrés sur le Massif central et autour des Alpes, elles resteront positives sur les littoraux, de 1 à 4 degrés sur les côtes de Manche et la façade atlantique, de 4 à 7 sur les bords de la Méditerranée. Les maximales seront comprises entre 3 et 6 degrés, elles atteindront 9 à 13 vers la Bretagne et sur le pourtour de la grande bleue.