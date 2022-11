Quelle météo pour ce jeudi 17 novembre ? Découvrez les prévisions

Les températures minimales seront comprises entre 7 et 11 degrés en général dans les terres, entre 10 et 14 près de l'Océan et de la Méditerranée. Les maximales iront de 11 à 15 degrés sur la moitié nord, de 14 à 18 degrés au sud, 17 à 22 degrés près de la grande Bleue. De la neige devrait tomber à partir de 1800 m sur les Pyrénées et les Alpes.