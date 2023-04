VIDÉO - Quel temps ce vendredi 21 avril ? Découvrez les prévisions météo

En Auvergne Rhône-Alpes, après une matinée encore ponctuée d'averses, des éclaircies réapparaîtront et les ondées deviendront éparses. Sur le Languedoc, les entrées maritimes seront tenaces, le ciel gris et faiblement pluvieux sur les contreforts cévenols. Sur le Roussillon, les nuages bas se morcelleront et céderont la place à des éclaircies l'après-midi.

Sur le reste du pays, une fois levées les grisailles matinales sur le sud de l'Aquitaine, la journée se poursuivra sous un ciel bien ensoleillé dans l'ensemble malgré des nuages d'altitude de plus en plus nombreux près de l'océan. Le vent de sud à sud-est deviendra assez fort en vallée du Rhône et du golfe du Lion au sud du Massif Central et à la région toulousaine, avec quelques rafales jusqu'à 70 km/h sur le Lyonnais et dans le domaine de l'Autan.