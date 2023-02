De la grisaille au nord mais du soleil ailleurs : les prévisions météo de ce samedi 11 février

Le ciel restera chargé plus au nord. Sur le reste du pays, une fois dissipés les bancs de brouillard givrants le long des vallées, en particulier près de la Garonne, le soleil s'imposera de nouveau toute la journée. Excepté près de la Manche où les températures resteront comprises entre 2 et 6 degrés, les gelées seront fréquentes samedi matin.

Elles seront faibles et localisées sous les nuages du nord avec +1 à localement -2 degrés prévus au lever du jour. Le froid sera plus vif sur le reste du pays, avec souvent -2 à -6 degrés dans les terres. Dans l'après-midi, les maximales atteindront 10 à 14 degrés sur le Sud-Ouest et le pourtour méditerranéen à localement 15/16 sur le sud de l'Aquitaine et dans le Var. Prévoyez entre 5 et 8 degrés sur le Grand Est, 8 à 11 degrés ailleurs.