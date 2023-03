VIDÉO - Météo : quel temps ce lundi 6 mars ? Découvrez les prévisions

Toute la journée de ce lundi 6 mars, un temps très nuageux recouvrira la moitié nord de l'Hexagone jusqu'au Poitou-Charentes, le nord de l'Auvergne et le Lyonnais, selon Météo-France. De petites pluies ou averses circuleront près de la Manche et sur le quart nord-est. Le matin, elles se mêleront de quelques flocons sur les collines normandes et en Picardie. On trouvera également quelques flocons jusqu'en plaine sur le Grand Est.

Des Ardennes au nord de la Lorraine et de l'Alsace, une fine couche (ne dépassant pas 1 ou 2 cm) pourra temporairement blanchir les sols. Avec le redoux de l'après-midi, cela fondra et le risque de neige faible se limitera aux Vosges à partir de 400/500 m. Sur le Sud-Ouest, on observera aussi une dégradation avec des nuages bas le matin, parfois doublés de brouillards le long des vallées.