Jusqu'à -9° C : il va faire très (très) froid ce lundi 12 décembre

En ce qui concerne les températures, elles devraient osciller entre -9 et -5 degrés sur le Grand Est, le Centre-Val de Loire, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes et le Limousin, et même moins sur les reliefs. Elles passeront dans le positif en début d'après-midi, mais sans affoler le thermomètre : entre 1 et 5 degrés sont attendus sur la moitié Nord, ainsi qu'en Auvergne-Rhône-Alpes.

Les températures moyennes seront également en hausse par le Sud-Ouest, avec 4 à 7 degrés sur la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et PACA, 12 degrés sur la Côte d'Azur et jusqu'à 15 degrés sur le Pays basque et la Corse.