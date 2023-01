Neige, pluie et froid : les prévisions météo de vendredi 27 janvier

Le temps froid et gris se poursuivra ce vendredi 27 janvier 2023 avec de la neige plus régulière sur la Montagne Noire et le piémont pyrénéen, selon les prévisions de Météo-France.

Sur le pourtour méditerranéen jusqu'en moyenne vallée du Rhône et jusqu'à la Savoie, le temps sera lumineux malgré un soleil souvent voilé. Mistral et tramontane continueront toutefois de souffler en rafales de 60 à 70 km/h, jusqu'à 90 km/h vers le Roussillon. Du Pas-de-Calais à la Normandie, à la Bretagne puis jusqu'aux Pays de la Loire, alterneront courtes éclaircies et passages nuageux.