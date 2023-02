Des nuages au nord, du soleil ailleurs : les prévisions météo de ce dimanche 12 février

De la Bretagne à la Franche-Comté, le ciel sera très encombré en matinée avec des nuages bas et de nombreux brouillards. L'après-midi, de belles éclaircies se développeront sur la Bretagne, les Pays de la Loire et en Centre-Val de Loire. En revanche, le ciel restera plus chargé vers la vallée de la Saône.

Sur le reste du pays, le soleil s'imposera encore toute la journée. Seules quelques entrées maritimes viendront assombrir le ciel du Roussillon en soirée.